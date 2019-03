Alles over Artificial Intelligence, Virtual Reality en Blockchain in leergang IT Academy in Groningen

Deze ontwikkelingen hebben een enorme impact op onze maatschappij. Door het volgen van de leergang ben je in staat om deze businessmodellen/ werkwijze te vertalen naar je eigen organisatie en kan je de kracht van deze technologieën benutten. IT Academy Noord-Nederland organiseert deze leergang exclusief voor bestuurders, leidinggevenden en managers.

Om Noord-Nederland verder te professionaliseren biedt de IT Academy de leergang Digitale Transformatie aan. De leergang is tot stand gekomen vanuit de behoefte vanuit de markt en op verzoek van verschillende organisaties in het Noorden. Deelnemers komen tijdens deze masterclasses te weten hoe zij de kracht van technologie kunnen inzetten om hun organisatie voor te bereiden op de (technologische) toekomst. Bedrijven als Apple, Google en Amazon behoren tot de grootste bedrijven ter wereld. Daarnaast zijn er legio voorbeelden van start-ups die in korte tijd de wereld veroveren. Denk bijvoorbeeld aan Uber, Airbnb en het Nederlandse bedrijf Ayden. Deze technologische bedrijven en start-ups zijn vandaag de dag niet meer weg te denken uit onze samenleving.

Tijdens de leergang Digitale Transformatie laten we zien waarom deze bedrijven zo succesvol zijn. Deelnemers worden uitgebreid geïnformeerd over de organisatie- en businessmodellen van deze bedrijven en de technologieën die zij inzetten, waaronder Artificial Intelligence (AI), Virtual Reality (VR) en Blockchain. Hogeschooldocent Ondernemerschap en IT Ondernemer, Niek Huizenga, geeft de meest recente inzichten in businessmodellen en de werkwijze van technologische bedrijven. Over hoe zij het verschil maken ten opzichte van hun concurrenten en de basis van het succes. Daarnaast kijken we wat voor effecten technologieën hebben voor organisaties op korte en lange termijn. Een van de grootste interessegebieden van Niek Huizenga is de wijze waarop technologie de samenleving aan het veranderen is.

“De wereld wordt kleiner, maar complexer en de levenscyclus van bedrijven wordt steeds korter. We leven in een tijd vol met nieuwe kansen. Om hier succesvol mee om te gaan is een ondernemende houding essentieel”. Daarnaast staat het traject onder leiding van hogeschooldocent Technologie van de opleiding Communication & Multimedia Design, Bart Jan Hoekman. Met zijn gepassioneerde belangstelling en voorliefde voor technologische innovaties gaat hij in op technologieën en beveiliging. Denk hierbij aan AI, VR, Blockchain en Augumented Reality (AR). Er wordt besproken wat deze technologieën inhouden, hoe ze werken en hoe je ze kan toepassen in de organisatie. Daarnaast besteden we aandacht aan (cyber) security en ethiek.

Geef digitale transformatie vorm

Op de derde dag gaan de deelnemers aan de hand van de methodiek Design Thinking aan de slag om de businessmodellen te vertalen naar de eigen praktijk. De methodologie Design Thinking wordt gebruikt om ideeën te generen, uit te werken (prototype) en te testen in de praktijk. Het is een methode die wordt gebruikt om zeer complexe problemen op te lossen. Hierbij staat de samenwerking met de verschillende stakeholders centraal. De workshop Design Thinking staat onder leiding van René Schelinga van de Hanze Ontwerpfabriek.

De exponentiële groei van digitale technologieën gaan elke industrie, in elk land disruptief veranderen. Dit zorgt voor verandering in productiesystemen, management en besturing. Voor iedere organisatie is het belangrijk om hier op in te spelen en deze technologieën te omarmen. Met de kennis die wordt opgedaan bij de leergang Digitale transformatie kan jij je organisatie voorbereiden op de digitale toekomst.

Voor vragen over het traject kan contact opgenomen worden met Robin van den Berg, directeur IT Academy Noord-Nederland, via robin.vandenberg@itacademy.nl. Voor een uitgebreidere omschrijving van het programma verwijzen wij graag naar deze website.