Studenten verkennen innovatiewerkplaatsen tijdens Meet & Greet

Studenten maakten op 22 november onder het genot van een hapje en een drankje kennis met de innovatiewerkplaatsen van de Hanzehogeschool Groningen. Van tien schools kwamen studenten die in februari beginnen met afstuderen naar de Digital Society Hub, om in gesprek te gaan met ruim tien innovatiewerkplaatsen om zo de afstudeeropdracht te vinden die het beste bij hen past.

Niet alleen was er een informatiemarkt, ook gaf een aantal opdrachtgevers presentaties om te vertellen over hun organisatie en het vacatureaanbod. De Meet & Greet werd georganiseerd door IWP Krachtig MKB en de Digital Society Hub, beide onderdeel van het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap van de Hanzehogeschool Groningen.

Afstuderen bij een innovatiewerkplaats

Bij een innovatiewerkplaats doet de student een opdracht waarmee hij of zij een wezenlijke bijdrage levert aan de maatschappij. De student kan eigen ideeën inbrengen om innovatieve oplossingen te bedenken voor de uitdagingen van morgen, in samenwerking met enthousiaste ondernemers uit de regio en ambitieuze onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen. Vaak werken studenten van verschillende opleidingen in een multidisciplinaire groep samen aan één opdracht.



Klik hier voor meer informatie over de verschillende innovatiewerkplaatsen van de Hanzehogeschool.