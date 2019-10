Nieuw lunchcafé in Stad: ‘ Bewuste broodjes zonder troep tegen een eerlijke prijs’

Broodje Bewust is een franchise van lunchcafés, met vestigingen in Leeuwarden, Rotterdam en binnenkort dus in Groningen. De zaak verkoopt naar eigen zeggen ‘super goede broodjes, zonder troep en tegen een eerlijke prijs’. Het lunchcafé is transparant over de herkomst en ingrediënten van producten en wil iets teruggeven aan het milieu.



De vestiging van Broodje Bewust in Leeuwarden gooit hoge ogen op de website Tripadvisor, met vier van de vijf sterren en prima recensies. Dat belooft dus wat voor de nieuwe zaak in Groningen.



Wanneer we de broodjes in de Oosterstraat kunnen proeven, is nog niet bekend: de komende maanden staan in het teken van de verbouwing van het pand. Op deze Facebookpagina houd je de ontwikkelingen in de gaten.