Zwerfvuilkar ingezet in strijd tegen rondslingerend afval

De ondernemers van Bedrijvenvereniging WEST helpen graag mee aan de financiering van de wagen, omdat, hoezeer de gemeente en individuele bedrijven hun best ook doen, er altijd wel ergens zwerfvuil achterblijft. Het bedrijventerrein Hoendiep wordt nu eenmaal intensief gebruikt. Niet alleen door de medewerkers van de bedrijven, maar ook door bezoekers, fietsers, scholieren en bewoners. ‘En waar veel mensen zijn, moet je nu eenmaal iets extra’s doen om het schoon te houden’, aldus Nico Borgman van de Bedrijvenvereniging WEST.



Elektrische kar



Eigenaar Willie de Groot van de vestiging van McDonalds aan het Hoendiep is blij met de komst van de nieuwe elektrische kar, en met de activiteiten van Cosis en Nathan. Cosis is het vroegere NOVO, een bedrijf waar mensen met een beperking in uiteenlopende functies werkzaam zijn. Willie de Groot: ‘Alle rommel die wij van McDonalds hier zelf produceren wordt opgeruimd. En ook veruit de meeste klanten ruimen verpakkingen e.d. netjes op. Maar helaas zijn er toch ook mensen die niet alle verpakkingsmateriaal opruimen. Er blijft dus wel eens wat liggen dat wegwaait. En daarom steunen wij ook de aanschaf van de kar, en zijn we blij met het initiatief van Cosis en de inspanningen van Nathan en zijn collega’s’.



En nu het groen



Voorzitter Klaas Holtman van Bedrijvenvereniging WEST is niet alleen blij met de kar, maar vooral ook met de samenwerking. ‘Het is harstikke mooi dat we dit probleem samen aanpakken. Maar het zou nog mooier zijn wanneer we die samenwerking kunnen uitbreiden tot ook het groen op de tegels en het onkruid tússen de tegels. Laten we daar ook gezamenlijk tegen optreden.’