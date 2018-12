Winkelcentrum Paddepoel schoonste van Groningen

Winkelcentrum Paddepoel is gekozen door het winkelend publiek en Nederland Schoon.

Daarmee volgt het Winkelcentrum Overwinningsplein op. Nederland Schoon houdt door het hele land enquêtes in winkelgebieden. De organisatie beoordeelt zelf ook de gebieden.



Een 7,64 scoort Paddepoel. Het centrum doet het vooral goed op gebied van veiligheid, de omgeving ziet er goed uit, er ligt weinig afval, bezoekers zijn tevreden over het schoonmaken en mensen ervaren geen vandalisme. Het hele rapport én dat van de andere winkelcentra in Groningen kun je hier lezen. Centrummanager Harold Lubberts is in zijn nopjes: “Het is een beloning voor het harde werken. We waren er al jaren dichtbij. Vorig jaar tweede. Ik dacht toen al: waarom zouden wij hem niet kunnen winnen?”

Huismeesters

Het schoonhouden van het winkelcentrum is in handen van de huismeesters Germ en Arjan van schoonmaakbedrijf Buwalda. Tijdens het gesprek worden ze twee keer weggeroepen om ergens een probleem op te lossen. Tussendoor vertellen ze enthousiast over hun werk: “Om zes uur ’s ochtends beginnen we elke dag. Eerst met de veegmachine, dan de schrobmachine, binnen, buiten.” Met de prijs zijn ze erg blij: “We wisten dat we vorig jaar tweede waren. Dus deden we nog beter ons best,” vertelt Arjan.

Thuis

“Maar je bent wel afhankelijk van het publiek. Het is belangrijk dat je je laat zien,” vult Germ aan. Zo zag hij laatst nog een oudere man een peuk in de hoek weggooien. “Dan spreek ik hem aan: ‘Dat doet u thuis toch ook niet?’ ‘Jaja, je hebt gelijk,’ mompelt hij dan beschaamd. Je ziet dat het werkt. En als mensen je kennen dan doen ze het minder snel.” Zo zorgt het duo dat het in en direct om het winkelcentrum spic en span blijft.

Extra aandacht

“Zij doen 90% van het werk,” legt Hans Hopma uit. Hij is teamleider van Stadsbeheer in Groningen-West. “De rest doen wij: de omgeving, de glas en papier-containers, parkeerplaatsen.” Het winkelcentrum Paddepoel krijgt extra aandacht van de schoonmaakploegen van de gemeente. “De parkeerplaatsen doen we twee keer per week, de rest dagelijks. We bekijken steeds zelf of de boel er nog netjes bijligt en zorgen dat het boven niveau blijft.”

Kleinzoon

Al die inspanning werpt zijn vruchten af. Het winkelend publiek is enthousiast. Mevrouw H. Boer vertelt dat het gebied zelfs haar kritische blik doorstaat: “Ik wil het thuis ook schoon. Ik stoor me snel, maar hier niet. Ik hoop dat ze vooral zo doorgaan, je ziet dat die mensen er oog voor hebben.” Een dame uit Hoogkerk, die een keer per week komt winkelen, snapt de uitverkiezing wel: “Het is hier prachtig schoon. Ik durf zelfs mijn kleinzoon hier op de grond te laten spelen. Ik vind het heel leuk dat ze daar een prijs mee winnen. Wat gaaf!”