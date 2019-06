Welke Groningse onderneming wint de Diversiteitsprijs 2019? Meld u aan!

Criteria

Een bedrijf moet aan de volgende criteria voldoen: Het bedrijf besteedt aandacht aan verschillende aspecten van diversiteit met dit jaar wederom de focus op personeel met verschillende culturele achtergronden; Het bedrijf zet zich als werkgever actief in om te zorgen voor diversiteit op de werkvloer; Het bedrijf zet in op inclusie en bestrijdt discriminatie; Het bedrijf is gevestigd binnen de gemeente Groningen en heeft minimaal 5 mensen in dienst.



Diversiteitsprijs

Bij de Diversiteitsprijs hoort een geldbedrag van 2.500 euro, waarmee de winnende organisatie een relevante workshop of excursie kan aanbieden aan het personeel. Daarnaast ontvangt de winnende organisatie het diversiteitsbeeld en mag zij een jaar lang het diversiteitslogo gebruiken op alle communicatie-uitingen.



Wat is diversiteit?

Een bedrijf dat goed omgaat met diversiteit benut de verschillende kwaliteiten die mensen met zich meebrengen. Leeftijd, gender, seksuele voorkeur, beperking en culturele achtergrond zijn dan geen uitzonderingen, maar zorgen voor variatie en inclusie, aldus de organisatie van de Diversiteitsprijs: "Het aanbod van arbeidskrachten is steeds gevarieerder. Sommige werkgevers laten bepaalde groepen (mensen met een migratie-achtergrond, ouderen, transgenders en soms vrouwen) nog links liggen, maar dat is natuurlijk zonde van al dat talent. Zeker omdat er in de toekomst een tekort dreigt te ontstaan aan arbeidskrachten, is diversiteit op de werkvloer een kans voor werkgevers en werknemers."



Aanmelding

Aanmelden kan tot 18 september 2019 door een mail te sturen naar diversiteit@groningen.nl. Vervolgens wordt een aanmeldingsformulier opgestuurd.



Prijsuitreiking

De Groningse Diversiteitsprijs wordt uitgereikt tijdens Diversity Day op 20 oktober 2019.