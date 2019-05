Voorbereidende werkzaamheden uniek zonnepark Groningen Airport Eelde begonnen

De officiële start van de bouwwerkzaamheden is echter aankomende vrijdag, 24 mei. Het officiële startsein wordt gegeven door CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder.



Er worden komende maanden tussen de start- en taxibaan van het vliegveld in totaal ruim 63.000 zonnepanelen geplaatst, die een totaal vermogen van 21,9 MW leveren. Goed voor de levering van stroom aan circa 6.200 huishoudens. Het zonnepark is naar verwachting in november gereed. Het zonnepark wordt gerealiseerd door GroenLeven.



Ook komt er een overkapte doorgang van 400 meter vanaf de terminal naar het platform, die geheel met zonnepanelen wordt uitgerust. Hiermee wordt de luchthaven zelfvoorzienend in haar elektriciteitsverbruik.



Het is wereldwijd voor het eerst dat op een luchthaven op deze wijze een zonnepark wordt gerealiseerd. De veiligheidseisen waarmee een luchthaven werkt, stellen vergaande en specifieke voorwaarden aan de realisering van het zonnepark.