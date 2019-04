Uniek exportproduct voor Groningen: brandwerend karton van nieuwe fabriek in Middelstum

Brandwerend karton, een uniek nieuw materiaal waarmee je zelfs huizen zou kunnen bouwen, Dat is het product van een nieuwe fabriek in Middelstum. Het betreft een voor Nederland uniek bedrijf, Cellx, dat speciaal bewerkt karton gaat produceren, dat kan worden gebruikt voor de meest uiteenlopende doeleinden. Met dit karton als constructiemateriaal wil Cellx vanuit Middelstum de wereld veroveren, zo meldt de website Eemsdelta.nl Het nieuwe Groningse karton heeft zeer veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

Huizen of interieurs van karton, tussenwanden in kantoren of plafond-elementen van karton: de toepassingen voor het nieuwe product dat straks in Middelstum gefabriceerd gaat worden lijken eindeloos. Het betreft recent ontwikkeld brandwerend karton dat op de markt gebracht gaat worden door de firma Cellx, die sinds maart 2019 officieel is gevestigd in Middelstum (gemeente Loppersum, straks Eemsdelta). Cellx beschouwt karton niet als het aloude verpakkingsmateriaal voor dozen, maar wil het als eerste bedrijf in Nederland gaan inzetten als constructiemateriaal.

Dat Cellx zich in Middelstum in de Eemsdelta vestigt is mede te danken aan ondersteuning vanuit Economic Board Groningen (EBG) en bureau Eemsdelta\EZ. In het voortraject bij het zoeken naar een geschikte locatie bezocht EBG-medewerker Roy Boxmeer samen met Henk Gijzen de regio, en zo kwamen ze ook in Middelstum terecht. En bemiddelde Eemsdelta\EZ bij het zoeken en vinden van geschikte medewerkers, samen met Werk in Zicht.

Start-up Cellx heeft aan de Pompsterweg een bedrijfsruimte gevonden naast die van het in de regio zeer bekende Vast Banket. Binnenkort worden de machines geïnstalleerd, waarna in juni met de productie van het brandwerende karton kan worden begonnen. En daarmee is Middelstum dan een uniek bedrijf in de maak-industrie rijker dat binnen enkele jaren aan tientallen mensen werk kan bieden.

‘De naam van ons bedrijf - Cellx - is een afkorting van “cellulose met de x-factor”. Daarmee bedoelen we dat het echt om een heel bijzondere kartonsoort gaat met in onze ogen ongelooflijk veel toepassingsmogelijkheden. Sexy dus!’, glimlacht Gijzen, Henk Gijzen, managing-director.

Dat karton interessant is als constructiemateriaal is ook te zien in Nieuw-Zeeland: daar is zelfs al een kathedraal van karton gebouwd, de “Paperchurch”. ‘Wij zijn er van overtuigd dat we ons karton straks voor ongelooflijk veel doeleinden kunnen gebruiken. We kunnen niet wachten tot de machines er straks staan. We staan te trappelen!’, vertelt Henk Gijzen.

Het brandwerende karton werd drie jaar geleden ontwikkeld door uitvinder Lode Bruins. Hij kwam op het idee omdat hij hoopte brandwerende en duurzame huizen voor vluchtelingen te kunnen ontwikkelen. Toen hij het product had ontwikkeld, kwam hij in contact met ondernemer Anno van der Meer, waarna ze samen het product verder hebben ontwikkeld om het gereed te maken om op de markt te brengen. Zij zochten contact op met Henk Gijzen, die ervaring heeft in internationale sales & marketing.

