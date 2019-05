'Traag internet maakt ondernemen in buitengebied bijna onmogelijk'

Met de huidige internetsnelheid is ondernemen in de buitengebieden bijna onmogelijk. Zo zag Tom Bosscher, akkerbouwer en eigenaar van een softwarebedrijf in Termunten, zich gedwongen een schotel aan te schaffen waarmee hij nu alsnog de beschikking heeft over ‘redelijk snel’ internet. “Het was óf een schotel, óf verhuizen”, zegt hij.

Bosscher heeft een bedrijf op het gebied van precisielandbouw, een vorm van geautomatiseerde landbouw, en moet daarvoor dagelijks enorm grote bestanden, van enkele gigabytes, uploaden. “Ik heb momenteel een downloadsnelheid van 1 Mbps en uploaden gaat met een snelheid van 0,2 Mbps. Onvoorstelbaar traag dus. Een webpagina openen lukt nog net, maar het down- of uploaden van grote bestanden kan ik wel vergeten.”



“Te zot voor woorden”, noemt de ondernemer de huidige situatie. “Je kunt het je bijna niet voorstellen hè, dat er in deze tijd en in Nederland nog mensen zijn die niet eens de beschikking hebben over een fatsoenlijke internetverbinding.”



Voor Bosscher waren er twee opties: óf zijn bedrijf verhuizen, óf een schotel aanschaffen. Hij koos voor dat laatste, al kostte hem dat ruim 600 euro. “Dankzij een verbinding met een buurman die drie kilometer verderop woont, heb ik nu redelijk snel internet”, zegt hij. Maar de situatie is verre van ideaal. “De hele grote bestanden kan ik alleen ’s nachts uploaden.”



Het softwarebedrijf van Tom zit in Termunten, maar even verderop, in Termunterzijl, runt hij samen met zijn vader Derk een akkerbouwbedrijf. Daar is het internet, met een downloadsnelheid van 8 Mbps, niet veel beter. “Veel data verzenden kan niet. Daarvoor moet ik dan speciaal naar Termunten rijden.”



De ondernemer laat weten dat hij hoopt dat alle bewoners van de zogenoemde ‘witte adressen’ zich aanmelden voor de gratis aansluiting via Snel Internet Groningen. “Al is het alleen al met het oog op de toekomst. Er komt een moment dat je elk moment van de dag snel internet nodig hebt, niet alleen om tv te kijken, maar voor alle dagelijkse dingen.”



Foto: FPS/Jos Schuurman