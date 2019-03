Toeristische ondernemers presenteren 58 nieuwe routes door Stad en provincie Groningen

‘Bevorderen van toerisme naar Groningen is mooi. Maar wij willen wel een gezónde groei, en we willen geen tweede Giethoorn, Amsterdam, Barcelona of Venetië worden’. Dat zei donderdagmiddag in Groningen Ursula Appel. Zij was één van de ondernemers in de toeristische sector in Groningen die deelnamen aan een bijeenkomst van de Leisure Academy in restaurant Rietland in Noorddijk. De wens van Ursula werd snel waargemaakt. Want deze dag presenteerden ondernemers in totaal 58 nieuwe routes op het gebied van fiets- wandel- of vaarrecreatie. Allemaal kleinschalige initiatieven en precies passend bij het rustige, historische landschap van Stad en Ommeland.

'Welke kant moet het op met de toerisme-sector in Stad en provincie Groningen, de komende jaren?’ Dat was één van de vragen die vanmorgen aan de orde kwamen tijdens een zeer druk bezochte bijeenkomst van de Leisure Academy in Groningen. Circa 120 ondernemers en andere betrokkenen bij de toeristische sector waren afgekomen op deze bijeenkomst, in restaurant Riet Land in Zuidwolde, nabij Lewenborg. De bijeenkomst was georganiseerd met steun van de ondernemersverenigingen Groningen City Club, WEST, Marketing Groningen en provincie Groningen.

Tijdens de bijeenkomst werd niet alleen gesproken over nieuwe kansen en mogelijkheden voor de toeristische sector, maar er werden ook nieuwe initiatieven gepresenteerd.

Volgens gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) is toerisme een zéer kansrijke sector voor de Groningse economie. Maar wel is het zaak dat Groningen zich richt op toerisme dat bij de provincie past. ‘Wij moeten geen pretpark willen, die zijn er al in andere provincies. Maar het is wel verstandig dat ondernemers in onze provincie meer samenwerken.’

De gedeputeerde was ingenomen met het feit dat er deze dag negen nieuwe toeristische initiatieven werden gepresenteerd. Daaronder 58 nieuwe routes voor fietsers, wandelaars of vaarrecreanten. ‘Het is prachtig dat deze initiatieven tot stand zijn gekomen dankzij samenwerking van ondernemers. In totaal zijn er tachtig ondernemers bij betrokken, en in potentie kunnen daar nog wel tweehonderd ondernemers bij komen. Dat is voor de ontwikkeling van deze sector zeer belangrijk, want ondernemers denken voortdurend na over wat de consument wil’.

Nieuwe initiatieven

Enkele van de initiatieven die werden gepresenteerd waren een ‘Trekvaartroute’: een fiets- en wandelroute langs het Oude Boterdiep, gepresenteerd door Ineke Bakker en Koos Beukema.

Ben Spruitenberg van de Stichting Hannekemaaierspad presenteerde een nieuwe wandelroute van Groningen naar Delfzijl, over het middeleeuwse Tichelpad.

Harke Postma presenteerde de Tasman Routes: nieuwe vaarroutes door Groningen waar maritieme musea worden verbonden.

Veelbelovend lijkt ook het initiatief tot een Acht Meren Route door Groningen, een initiatief voor water recreanten van Jan Ybema, Dennis den Boef en Fred van Schoonhoven.

Lennie Bulthuis van het Groninger Museum presenteerde “In het spoor van de Ploeg”: routes per e-bike langs locaties die vroeger van waarde waren voor schilders van De Ploeg. Dit is overigens de eerste toeristische e-bike route van Nederland.

Nieuw begin

Gedeputeerde Brouns was verguld met al deze initiatieven, gedragen door ondernemers, en daardoor ogenschijnlijk levensvatbaar, zeker wanneer die ondernemers er in slagen om samen te blijven werken. ‘Vandaag is het begin van een levende vrijetijdseconomie waar iedereen een boterham kan verdienen’, aldus gedeputeerde Patrick Brouns.