Toeristische ondernemers: donderdagmorgen bijeenkomst Leisure Academy

Voor alle toeristische ondernemers in Groningen, en voor iedereen die is geïnteresseerd in toerisme, organiseert de Leisure-academy donderdagmorgen in Zuidwolde een inspirerende en leerzame bijeenkomst. Thema van de bijeenkomst is de vraag wat Groningen in het jaar 2030 het beste zou kunnen bieden om als Stad of provincie voor toeristen aantrekkelijk of onderscheiden te zijn.

Ondernemers in de toeristische branche zijn van harte welkom op deze bijeenkomst van de Leisure Academy, een initiatief van de Groningen City Club. ‘Groningen als bestemming 2030 Welke route kiest u?’, is het thema.

De initiatiefnemers van de Leisure Academy Groningen en Toeristisch Groningen nemen u mee in de plannen van ondernemers die het voortouw hebben genomen om in de komende jaren maar liefst 9 themaroutes te ontwikkelen. Wat zijn hun ideeën en wat betekent dit voor de toekomst van het toerisme in Groningen? Ook staan ze stil bij de verwachte verdubbeling van bezoekersaantallen in 2030 en geeft NBTC een inkijkje in het perspectief “ Bestemming Nederland 2030 ” en de mogelijkheden die dit landelijk, maar ook voor ons als Groningers kan bieden.





De initiatiefnemers willen met u in gesprek over de wijze waarop ondernemers kunnen aansluiten op actuele thema’s zoals de herontwikkeling van het culturele erfgoed of de aansluiting op grotere events. Entertainmentbureau 4PM vertelt alles over hun plannen rondom een groot popfestival aankomende zomer in Groningen en wil graag met u in overleg over mogelijke vormen van samenwerking.





'Waar liggen kansen en mogelijkheden, welke rol pakt u als ondernemer en hoe kunnen we samen komen tot een duidelijke visie op toerisme? Het belooft een informatieve, inspirerende en vooral praktische bijeenkomst te worden, waar uw input van groot belang is! Want, een gouden toekomst maken we samen.', aldus de Leisure Academy.

Programma

10.30 uur: Inloop

11.00 uur: Welkom door dagvoorzitter

11.05 uur: Toelichting 9 themaroutes

11.50 uur: Patrick Brouns, gedeputeerde provincie Groningen

12.00 uur: NBTC - Bestemming Nederland 2030

12.25 uur: Interactie en discussie aan de hand van thema's

12.55 uur: Afronding

13.00 uur: Einde

Zie voor meer informatie www.groningencityclub.nl