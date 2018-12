‘Toerisme is zwaar onderschatte sector: gróte economische kans voor Groningen’

Toerisme biedt enorme kansen voor de economie van Groningen. Bijna niemand weet dat de omzet er bijna even groot is als de sector van de landbouw. Daarom moet de politiek veel meer doen om het toerisme in Stad en Ommeland te bevorderen, want dan kan véel nieuwe banen opleveren. Dat werd gisteravond betoogd tijdens de eerste bijeenkomst van de ‘Leisure Academy’ in Groningen.

‘De sector van het toerisme en vrijetijdsindustrie biedt enórme kansen voor de economie van de provincie Groningen. Als er ergens kans is op banengroei, dan is het wel in deze bedrijfstak. Maar dan moet we er nu wel in investeren’. Dat zei gisterenavond Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse, tijdens de eerste bijeenkomst van het nieuwe platform ‘Leisure Academy’ op het Suikerunie-terrein. Dat is een soort trefpunt voor mensen uit het toerisme en de vrijetijdssector die vier keer per jaar inspirerende bijeenkomsten en lezingen wil organiseren. Gisteravond was de eerste keer.

Volgens professor Jouke van Dijk heeft Groningen niet in de gaten hóe veelbelovend en interessant de sector van het toerisme is. Zo heeft Groningen wel enkele topsectoren benoemd, zoals Energy of Healthy Ageing, maar qua potentie zijn toerisme en leisure eigenlijk veel kansrijker. ‘Niemand heeft het er over hoe kansrijk het toerisme als topsector is. Toerisme is een zwaar onderschatte sector die in het economisch beleid niet voor komt. Er moet veel meer in geïnvesteerd worden’, aldus Jouke van Dijk.

Ook ondernemer Gerard Kremer, ooit oprichter van De Vrijbuiter en momenteel bezig dit concept nieuw leven in te blazen, vindt dat het toerisme niet de aandacht krijgt die het verdient. ‘De politiek moet zich realiseren dat de gastvrijheids-economie in het Noorden goed is voor een omzet ban 1,2 miljard. Dat is bijna net zo groot als de landbouw, maar er is niemand die dát weet’, aldus Kremer. Volgens hem moet er daarom substantieel meer geld naar organisaties als Marketing Groningen en Marketing Friesland, omdat de verwachte spin off daarvan enorm kan zijn.

Leeuwarden Culturele Hoofdstad

Gastspreker deze avond van Tjeerd van Bekkum, drijvende kracht achter het succesvol verlopen ‘Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018’. Volgens hem heeft dit evenement dit jaar voor Friesland voor tenminste 65 miljoen aan bestedingen opgeleverd en heeft het er voor gezorgd dat Leeuwarden/Friesland nu ook internationaal op de toeristische kaart is gekomen.

Maar ook heeft het gezorgd voor een gevoel van trots bij veel Friezen. Er waren in totaal 30.000 vrijwilligers betrokken bij het project, waarbij met name de levensgrote poppen die afgelopen zomer door Leeuwarden trokken veel publiek kregen. Er kwamen afgelopen jaar vier miljoen bezoekers naar Friesland, en er zijn 700.000 kaarten voor voorstellingen verkocht.

Van Bekkum: ‘Het is steeds de bedoeling geweest om het geen eendagsvlieg te laten zijn. Het gaat er nu om om het een vervolg te geven, want cultuur en toerisme zijn een enorm vliegwiel voor de economie. Daarom werken we nu al aan een plan voor het jaar 2028. En tussendoor zullen we ook om de paar jaar opvallende activiteiten organiseren. En de politiek moet dit mogelijk maken. Niet door zelf alles te willen organiseren maar door de nieuwe generatie te laten dromen en kansen te geven het uit te voeren. We hebben laten zien dat het kan, nu moeten we zorgen dat we dat ook volhouden’.