TenneT vraagt mening inwoners Noord-Nederland – Inloopbijeenkomst in Garnwerd (25 juni)

TenneT - beheerder van het landelijke elektriciteitsnet - organiseert samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in de komende weken in Noord-Nederland een aantal inloopbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt inwoners gevraagd naar hun mening over de route van een nieuwe ondergrondse kabelverbinding vanaf het nog te bouwen windpark "Ten noorden van de Waddeneilanden" naar het landelijke elektriciteitsnet.

TenneT voorziet in de netaansluiting; EZK organiseert de aanbesteding voor de bouw van het windpark.



De bestaande hoogspanningsstations bij Eemshaven, Vierverlaten en Burgum zijn mogelijke aansluitlocaties om deze ondergrondse kabelverbinding op het elektriciteitsnet op land aan te sluiten. Van deze drie zal er uiteindelijk één als voorkeurstracé overblijven.

Mening inwoners belangrijk

Ruim 9.500 huishoudens in Noord-Nederland hebben afgelopen week een uitnodiging voor deze inloopbijeenkomsten ontvangen. TenneT wil op deze manier graag meer kennis over het gebied verzamelen. Inwoners kennen als geen ander de bijzonderheden in hun woonomgeving. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de aanwezigen informatie over het project, de procedures en de technische achtergronden. Ze kunnen ideeën aandragen voor alternatieve zoekgebieden. Hun suggesties en informatie over de diverse tracés vormen een bijdrage om een keuze te kunnen maken welke van de routes uiteindelijk de definitieve kabelroute (tracé) wordt. Dit geldt ook voor de locatie van het zogenoemde transformatorstation, dat onderdeel is van dit project en op land moet worden gebouwd.

Inloopbijeenkomsten

De inloopbijeenkomsten zijn in de omgeving van de zoekgebieden voor de tracés op:

Maandag 24 juni, Hotel Amelander Kaap, Oosterhiemweg 1, 9161 CZ Hollum

Dinsdag 25 juni (tracé Vierverlaten), Café Hammingh, Hunzeweg 32, 9893 PC Garnwerd

Maandag 1 juli (tracé Burgum), de IJsherberg, Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum

Dinsdag 2 juli, Hotel Van der Werff, Reeweg 2, 9166 PX Schiermonnikoog

Woensdag 3 juli (tracé Eemshaven), Hotel Ekamper, Radsweg 12, 9983 RC Roodeschool

De inloopbijeenkomsten zijn allemaal van 19.00 uur tot 21.00 uur. Op Ameland en Schiermonnikoog is het ook mogelijk om tussen 14.00 uur en 17.00 uur binnen te lopen.

Digitale mening

Voor inwoners die niet naar de inloopbijeenkomsten komen, is het mogelijk om digitaal hun vraag of suggestie achter te laten. Dit kan via www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden.

Vanaf 24 juni is op deze website ook een interactieve kaart beschikbaar.