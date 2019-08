Telecombedrijf Voys breidt uit naar Duitsland

Duitsland is alweer het vierde land waar Voys haar diensten aanbiedt. Nederlandse, Belgische en Zuid-Afrikaanse bedrijven konden al klant worden bij de telecomprovider. Het van oorsprong Groningse bedrijf bestaat sinds 2006 en maakt sindsdien een enorme groei door.



Voys biedt een alternatief voor bestaande Duitse telecomaanbieders. Met de VoIP-telefonieoplossing van de provider zijn klanten flexibel en hebben ze de vrijheid om overal te werken, waar en wanneer ze maar willen. In de gebruiksvriendelijke online telefooncentrale Freedom kunnen Duitse klanten hun telefonie helemaal naar wens aanpassen.



De telecomprovider zet geen traditionele koers richting Duitsland. “Zo hebben we een heel duidelijke doelgroep voor ogen: start-ups, scale-ups, cloud-georiënteerde en techy bedrijven in grotere Duitse steden zoals Berlijn”, legt Mark Vletter, oprichter van Voys, uit. “Daarnaast is de taal op onze website Engels.”



Duitsland is een opstap naar Europa. De groei die Voys de afgelopen jaren in Nederland doormaakte, wil het bedrijf graag voortzetten in het buitenland. Mark Vletter: “De Engelse taal wordt veel gesproken en maakt het schaalbaar om snel uit te breiden naar meerdere landen in Europa.”



Op basis van ervaringen en onderzoek besluit Voys per land of ze haar diensten ook in de taal van het land zal aanbieden.