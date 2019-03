Studenten en Groningse bedrijven op reis naar digitaal Berlijn

Tijdens deze course maken de studenten kennis met een aantal Noordelijke bedrijven en samen met deze organisaties gaan ze bekijken waar en hoe digitale ontwikkelingen van invloed zijn, maar vooral kansen en mogelijkheden bieden voor de business van deze bedrijven.

Het hoogtepunt van de course is op 10, 11 en 12 april als de gemêleerde groep van studenten en ondernemers gezamenlijk op pad gaat naar Berlijn voor een bezoek aan de Berlin Hub, Europa's meest interactieve festival op het gebied van digitaal ondernemen.

Ook zal in Berlijn een ontmoeting met Duitse vakgenoten plaatsvinden in de Nederlandse ambassade in een programma dat eveneens door de studenten van de RUG wordt verzorgd. In de weken voor en na deze trip zijn er diverse gast- en werkcolleges in Groningen waarin de studenten intensief met de bedrijven aan de slag gaan om aan het einde van de course met concrete en bruikbare adviezen voor de deelnemende organisaties af te sluiten.

Het geheel wordt mogelijk gemaakt door het GDBC in nauwe samenwerking met de Career Services van de FEB, Samenwerking Noord en de Gemeente Groningen. Bas Baalmans, projectleider van het GDBC zal samen met zijn RUG-collega Wijnand Aalderink de colleges inclusief de reis naar Berlijn begeleiden en verzorgen.