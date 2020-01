Startontbijt Koploperproject voor ondernemers die duurzamer willen werken op Zuidoost: dinsdag 28 januari

Steeds meer bedrijven willen aspecten van duurzaam ondernemen invoeren in hun bedrijfsvoering, ook op het bedrijventerrein Zuidoost in Groningen. Om deze ondernemers een handje te helpen is er in Groningen een ‘Koploperproject Duurzaam Ondernemen Groningen’ opgericht. Dinsdagmorgen 28 januari is er een startontbijt bij Harrier. Belangstellenden kunnen zich daarvoor hier nú nog aanmelden: er zijn nog plaatsen over.