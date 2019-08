Sneakerwinkel Snipes opent vestiging in Herestraat

Sneakerwinkel Snipes opent binnenkort een winkel in de Herestraat in Groningen. De sneaker- en streetwearketen krijgt een vestiging op nummer 67, het pand waar tot voor kort River Island zat.

De winkel wordt 950 m2 groot, verdeeld over de begane grond, eerste en tweede verdieping, zo meldt de Vastgoedmarkt.nl.



Snipes opende zijn eerste winkel in 1998 in Duitsland en behoort tot de grootste sneaker- en streetwearketens van Europa. De detailhandelaar heeft vestigingen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, België, Frankrijk, Portugal, Italië en Nederland. De keten opende eerder vestigingen in onder meer Maastricht, Amersfoort, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam.



Naar verwachting zal de nieuwe winkel in Groningen najaar 2019 openen. Op dit moment wordt de winkel nog compleet vernieuwd en aangekleed, zodat het interieur bij het concept van Snipes past.