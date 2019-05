SkyNRG bouwt met steun van KLM en Schiphol duurzame kerosinefabriek in Delfzijl

Het Nederlandse bedrijf SkyNRG, wereldmarktleider in duurzame brandstof voor de luchtvaart, gaat in Delfzijl de eerste duurzame productiefaciliteit voor kerosine van Europa bouwen. Dat meldt Economie.groningen.nl. De fabriek is wereldwijd de eerste in zijn soort die speciaal voor vliegtuigbrandstof wordt gebouwd en gebruikt als grondstoffen enkel rest- en afvalstromen van regionale industrieën, zoals bijvoorbeeld gebruikt frituurvet.

De bouw van de fabriek wordt mede mogelijk gemaakt door Schiphol en KLM. De luchthaven investeert in de bouw van de fabriek en de nationale luchtvaartmaatschappij heeft toegezegd voor een periode van 10 jaar liefst 75.000 ton duurzame kerosine per jaar af te nemen. Daarmee is het de eerste maatschappij ter wereld die op grote schaal investeert in duurzame vliegtuigbrandstof.



Lees meer over de unieke duurzame fabriek op Economie.groningen.nl.