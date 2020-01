SchoenenZaken opent vestiging in Zwolle

In Zwolle krijgt SchoenenZaken een plekje in de Luttekestraat. In deze ‘experience store’ komen volgens de mannen ‘de meest gave merken schoenen te liggen’, en daarnaast is er veel aandacht voor de shoeshineservice en de mogelijkheden om schoenen naar keuze te laten kleuren.



De vestiging in Zwolle is de tweede winkel van SchoenenZaken. De winkel heeft al wel een shop-in-shop bij Flashman in Haren.