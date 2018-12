Postillion Hotel Haren wordt Nescio Hotel Groningen

Het hotel ondergaat dan ook een kleine metamorfose waarbij de entree en de receptiebalie een opfrisbeurt krijgen. Ook krijgt het restaurant een nieuwe kaart voor lunch en diner.



Het huidige Postillion Hotel is onlangs overgenomen door horecaondernemer Frans Kappenburg. Op het huidige terrein gaat Kappenburg in de komende jaren een nieuw hotel en appartementen met hospitality concept realiseren. Het huidige hotel met restaurant en zalen blijft gedurende de bouw gewoon open.



De exploitatie van het huidige en het nieuw te bouwen hotel wordt verzorgd door Nescio Hotel Groningen. De overname heeft geen gevolgen voor het personeel.



De naam Nescio is bedacht door een werknemer van het huidige hotel. Het is een verwijzing naar de achter het hotel gelegen Nesciolaan. Nescio was het pseudoniem van de Nederlandse schrijver Frits Grönloh. In het nieuwe logo verwijst de schrijversveer naar de achtergrond van Nescio.



Nescio Hotel Groningen is een samenwerkingsverband tussen Fred Dalebout van de Martini Hotel Group en Peter Gosselaar. Peter Gosselaar is als bedrijfsadviseur al jarenlang betrokken bij de onderneming van Dalebout en vervult sinds kort de rol van CFO binnen de Martini Hotel Group.



Tot de Martini Hotel Group behoren verder het Martini Hotel, Restaurant WEEVA, Bud Gett Hostels, Taveerne Rabenhaupt, Brinkhotel en Eethuis voor Allen. De groep exploiteert ook de Rietschans dat eigendom is van Frans Kappenburg en Fred Dalebout.