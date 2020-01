Polyganics gaat fors uitbreiden op Zernike Campus Groningen

Eén van de visitekaartjes van de biomedische industrie van Groningen: zo zou je het bedrijf Polyganics kunnen omschrijven. Het bedrijf werd twintig jaar geleden opgericht en maakte naam met het produceren van materialen die oplossen in het lichaam. Het gaat zó goed met het bedrijf dat er een nieuw pand gebouwd moet worden, zo meldt de website Northern Knowledge . Dat is een organisatie die zich inzet voor het optimaal benutten van kennis voor de noordelijke regio.

Volgens de website van Northern Knowledge begint het jaar goed voor Polyganics, dat medische producten maakt die oplossen in het lichaam. Op de Zernikecampus in Groningen is de bouw gestart van een nieuw pand waarin de kantoren, het laboratorium en de fabriek van Polyganics fors meer plek krijgen.