PlatteTV opent in Woonforum Groningen haar tiende winkel

New Retail Company, de organisatie achter PlatteTV heeft gisteren in Groningen haar tiende winkel geopend. De organisatie specialiseert zich in drie multichannel stores: PlatteTV, AllesvoorBBQ en PlayseatStore.

Evert C. Meeuwissen, Algemeen Directeur: “Groningen is een zeer logische keuze binnen een fysiek landelijk dekkend netwerk.” De winkel opent na een korte verbouwing haar deuren in het Vesta Woonforum (Peizerweg 72C Groningen).

PlatteTV wordt tezamen met de winkelopening de eigenaar van PlatteTVdiscounter, TVQ, Soundstore en GetLoud. Om dit te vieren zijn er van 13 t/m 17 november speciale openingsdeals in de winkel.

PlatteTV is gespecialiseerd in consumentenelektronica en heeft naast een breed TV-assortiment ook een uitgebreid audio-aanbod. In de loop der jaren heeft PlatteTV zich ontwikkeld tot een moderne speler en is zowel online als offline sterk aanwezig.

PlatteTV nam eerder dit jaar o.a. Televisiewinkel over, een van de webshops van Tom Coronel. Ook deze webshop gaat binnenkort verder onder de naam PlatteTV.