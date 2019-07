Onderzoek Hanzehogeschool leidt tot oprichting onderneming 'Vital WorkSpace'

Docentonderzoeker Willem Fust van de Hanzehogeschool Groningen is het bedrijf Vital WorkSpace begonnen. De onderneming zet het aan de Hanze ontwikkelde en positief geteste meetinstrument Indoor Comfort Index (ICI) als product in de markt. De ICI meet het binnenklimaat van kantoren. Het is een uniek meetinstrument omdat het objectieve metingen van de werkplek combineert met de perceptie van kantoorgebruikers. Vital WorkSpace wordt ondersteund door de Hanzehogeschool en heeft inmiddels al een aantal vaste klanten.

De ICI meet de temperatuur, luchtvochtigheid, licht, geluid en CO 2 en de perceptie daarvan door de kantoorgebruikers. De ICI draagt bij een aan gezonde werkomgeving dat zorgt vervolgens voor een hogere productiviteit en welzijn van medewerkers. Met de ICI wordt het binnenklimaat van kantoren beter afgesteld op de gebruikers.

Winst

Met de ICI is het mogelijk om op betrouwbare wijze het gebruikerscomfort in kantoorgebouwen te meten. Europese en Nederlandse standaarden schrijven bijvoorbeeld voor dat de binnentemperatuur tussen 21 en 23 graden ideaal is. Onderzoek met de ICI laat daarentegen zien dat een temperatuur hoger dan 22 graden negatieve invloed op de medewerkerstevredenheid heeft. De ICI combineert de beleving van het binnenklimaat van kantoorgebruikers met harde gegevens, zoals temperatuur en CO 2 . Dat helpt organisaties om ruimte en techniek beter aan te kunnen sturen. Dit soort informatie is uniek om de fine-tuning van het binnenklimaat van kantoorgebouwen beter te sturen en zodoende een bijdrage te leveren aan organisatiedoelen, zoals productiviteit en tevredenheid van medewerkers. En dat is pure winst voor elke organisatie!

Ondernemerschap

De positieve onderzoeksresultaten van de ICI zijn voor docentonderzoeker Willem Fust reden om het meetinstrument in de markt te zetten en zo zijn eigen onderneming te starten, genaamd Vital WorkSpace. De onderneming werkt daarbij nauw samen met het lectoraat Facility Management van de Hanzehogeschool Groningen waarbij de data beschikbaar blijven voor onderzoeksdoeleinden. Daarnaast is gewerkt aan een licentieovereenkomst tussen de Hanzehogeschool en de onderneming van Willem Fust. Dat maakt het onder meer mogelijk voor Willem om financiers te vinden voor de ontwikkeling van zijn onderneming.

Partners

De ICI is verbonden aan het lectoraat Facility Management, het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen en het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen. Samen met promovendi en studentonderzoekers wordt onderzoek gedaan naar gezondheid in relatie tot de gebouwde omgeving. De start-up is gerealiseerd met een subsidie van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SiA), onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).