Ondernemers: 'Vrachtschepen en Scandinavische havens behouden voor Groningen'

Eén vrachtschip kan net zoveel goederen vervoeren als 120 vrachtauto’s. Het is daarom van groot belang dat de Scandinavische havens behouden blijven voor Groningen, want daarmee voorkom je een groot aantal ritten met vrachtwagens en CO2 uitstoot. Dat zei maandagavond voorzitter Harry Marissen van Bedrijvenvereniging Zuidoost.

Hij sprak tijdens een druk bezochte eindejaar bijeenkomst in restaurant De Coendersborg.

Volgens Harry Marissen overweegt de gemeente om de Scandinavische havens op te heffen, en om het gebied geschikt te maken voor woningbouw. In verband daarmee onderzoekt bureau Ecorus momenteel wat de economisch betekenis is van deze havens. ‘Maar wij willen de opdracht graag verruimen, want we willen dat er ook wordt gekeken naar de ecologische betekenis van deze havens’.

Volgens Marissen is aanvoer van goederen per vrachtschip voor een stad als Groningen van enorme betekenis. ‘Hoe meer schepen, hoe minder vrachtauto’s. Dat scheelt niet alleen enorm veel CO2-uitstoot, maar ook de zuidelijke ringweg wordt minder belast wanneer vrachtschepen worden ingezet. Dus laten we alsjeblieft die havens niet zo maar afschaffen’, ze betoogde de voorzitter van ZO.

(Meer over de eindejaarsspeech en over de Bedrijvenvereniging Zuidoost op de Groninger Ondernemers Courant)