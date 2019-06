Ondernemers oostelijk deel binnenstad organiseren muzikale zomermarkt

Elk jaar slaan de ondernemers uit het dit winkelgebied de handen ineen om het winkelend publiek te trakteren op een zomerse markt met voor elke winkel een kraam.



Er is ook muziek. Zo komen de Mariachi’s naar de Zomermarkt om het publiek te trakteren op hun zomerse Mexicaanse klanken. Zij zijn te vinden bij restaurant de Four Rose’s. En wandelend over de markt is de kans groot dat je de dames van Klevende Liefde tegen het lijf loopt. Dit theatrale duo loopt musicerend door de straten van het Oosterkwartier. En dat geldt ook voor dweilorkest de Neut’nbieters uit Ten Boer. Zij brengen lopend over de markt volop muzikaal vertier.



Ten hoogte van kledingzaak Oddity kunnen bezoekers genieten van optredens van bluesband Tom’s Kitchen en de dj’s Coco en Ingo.



De Zomermarkt Oosterkwartier van 2019 begint op zaterdag 29 juni om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur.