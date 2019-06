Ondernemers Haren organiseren wielerklassieker: tussen Haren (NL) en Haren (Dld)

Haren staat volgende week zondag helemaal in het teken van een mede door de ondernemers georganiseerde wielerklassieker Haren-Haren. Aan deze wedstrijd kan iedereen met een redelijke fiets-conditie deelnemen. Er zijn twee afstanden waaruit deelnemers kunnen kiezen, namelijk 105 km of 165 km.

Zondag 7 juli wordt de 7e editie van Haren-Haren gehouden; dé wielerklassieker van het Noorden.. Daarnaast is er een route van 50 km voor handbikers. De start en finish is gesitueerd op het Clockhuysplein in het centrum van Haren.

De routes gaan dwars door het Hondsruggebied; een geologisch- en cultuurrijk gebied, dat in 2013 werd uitgeroepen tot UNESCO Geopark. Van Haren in Groningen fietsen deelnemers naar Haren in Duitsland. De tocht staat bekend om zijn prachtige route, ongedwongen sfeer en uitstekende verzorging onderweg. Inschrijven is mogelijk via www.haren-haren.nl.

Programma

Vanaf 7.30 uur is het eventterrein op het Clockhuysplein in Haren geopend. De eerste start (165 km) vertrekt om 8.30 uur, gevolgd door de 105 km om 9.00 uur. Om 9.15 uur is er speciaal voor vrouwen een start, Lange-Haren genaamd van eveneens 105 km. De laatste groep, de handbike toertocht van 50 km vertrekt om 11.30 uur. Onderweg zijn er twee verzorgingsposten. Na afloop van de tocht kunnen deelnemers zich laten masseren en onder het genot van een drankje genieten van het muzikale duo Kevin & André.

Samenwerking met Fietsersbond en de ANWB

Dit jaar is Haren-Haren een samenwerking aangegaan met zowel de Fietsersbond als de ANWB. Zij zijn 7 juli beide aanwezig om twee campagnes te promoten. De Fietsersbond heeft haar MONO campagne om fietsen zonder mobiel onder de aandacht te brengen. Er is een campagneteam aanwezig met een speciaal MONO-fietsparcours waar bezoekers en deelnemers kunnen testen welke gevaren het met zich meebrengt om met een mobiel in de hand te fietsen.

De andere campagne is het Kinderfietsenplan van de ANWB om geld in te zamelen voor kinderen zonder fiets. Helaas is het aanschaffen van een fiets voor 1 op de 9 kinderen in Nederland veelal een te dure, onmogelijke uitgave. De gedoneerde fietsen worden opgeknapt en via Nationaal Fonds Kinderhulp komen de fietsen terecht bij kinderen die opgroeien in armoede.

Inschrijven

Deelnemers kunnen zich online inschrijven via www.haren-haren.nl en op de dag zelf is het ook nog mogelijk om in te schrijven.

Foto: Bjorn Eerkes