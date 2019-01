Ondernemers Groningen City Club bedanken wethouder Joost van Keulen

‘Van Keulen praatte niet óver ondernemers maar mét ondernemers. De samenwerking met hem pakte super uit. Het was een feestje!’ Dat zei voorzitter Eric Bos van de Groningen City Club zaterdagavond tijdens een bijzondere bijeenkomst van zijn vereniging in bioscoop Pathé.

Tijdens deze bijeenkomst bedankte de Groningen City Club de scheidend wethouder van economische zaken Joost van Keulen (VVD) hartelijk voor zijn inzet voor Groningse ondernemers tijdens zijn wethouderschap. Van Keulen is nog wethouder tot een nieuw college van B en W is geïnstalleerd. Het is niet bekend wanneer dat het geval zal zijn, maar naar verwachting in maart. Zoals gemeld maakt de VVD straks geen deel uit van dat college, en om die reden komt er een einde aan het wethouderschap van Van Keulen.

Eric Bos dankte de wethouder tijdens een filmavond van de Groningen City Club, bestemd voor leden, medewerkers en hun familieleden. De filmavond was in bioscoop Pathé en trok ruim zeventig bezoekers. De GCC had de avond met familievoorstelling georganiseerd om alle vrijwilligers en medewerkers te bedanken. ‘Wij leggen als vereniging veel beslag op de tijd van al onze medewerkers. Het was nu tijd om iets terug te doen. We hebben voor een familievoorstelling gekozen zodat de rest van het gezin ook een keer mee kan’.

Bos dankte niet alleen de wethouder, maar ook diens echtgenote Elma, die een flinke bos bloemen kreeg. ‘Dank dat je hem zo vaak hebt willen missen, want hij heeft altijd veel tijd vrij gemaakt voor ons’, aldus Eric Bos.

Hij herinnerde er ook nog aan dat V&D in Groningen drie jaar geleden ‘naar z’n vaantjes ging’. Eric Bos was indertijd directeur van V&D. ‘Dat was voor iedereen, maar ook voor mijzelf, een moeilijke periode. Toen heb ik Joost van Keulen ook als mens leren kennen. Daarvoor ben ik hem nog steeds erkentelijk’, aldus Eric Bos.

Van Keulen liet weten zelf ook met zeer veel plezier met Groningse ondernemers te hebben samen gewerkt. ‘We hebben ongelooflijk prettig samen gewerkt. Ik ben daar écht trots op!’, aldus Joost van Keulen.