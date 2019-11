Ondernemers bezorgen Groningse kinderen die het financieel zwaar hebben onvergetelijke dag, samen met Quiet

Kinderen met ouders die het financieel zwaar hebben krijgen komende zaterdag 23 november een onvergetelijke en zorgeloze dag aangeboden. Daarvoor hebben een aantal organisaties, waaronder Groningen City Club en Marketing Groningen, de handen ineen geslagen. Dat doen ze in samenwerking met Quiet Groningen , een organisatie die zich inzet zich in voor mensen in armoedesituaties in Groningen.

Dat de feestmaanden voor alle kinderen speciaal moeten zijn, staat als een rots boven water. Dat dit helaas niet voor iedereen is weggelegd, wordt vaak vergeten. De Groningen City Club organiseert daarom op zaterdag 23 november, in samenwerking met bioscoop Kinepolis Euroborg, Jumbo Foodmarkt Groningen, FC Groningen, Marketing Groningen en Van Delft Pepernotenfabriek, een onvergetelijke dag voor een groot aantal kinderen uit Groningen voor wie deelname aan dergelijke activiteiten vaak niet haalbaar is.

Feest voor iedereen

De sfeervolle wintermaanden staan voor de deur; warme kleding, mooi ingerichte winkeletalages, cadeaus, met familie en vrienden genieten van verschillende lekkernijen. Het hoort er voor velen allemaal bij. Om volwaardig in de maatschappij en aan deze feestelijke dagen te kunnen meedoen, zijn financiële middelen nodig. Een groot aantal inwoners van Groningen komt echter structureel geld te kort, waardoor een sociaal isolement op de loer ligt. Het op peil houden van het zelfvertrouwen en de algemene ontwikkeling wordt daardoor steeds moeilijker.

Op initiatief van de Groningen City Club, hebben verschillende partijen de handen ineengeslagen om samen een feestelijk programma op te stellen voor kinderen (en hun ouders) verbonden aan Quiet en de stadjerspas in Groningen. Bioscoop Kinepolis Euroborg, Jumbo Foodmarkt Groningen, FC Groningen, Marketing Groningen en Van Delft Pepernotenfabriek stellen producten, locaties en medewerkers beschikbaar om voor hen een onvergetelijke dag te organiseren.

Programma

Met bussen worden de genodigden naar Bioscoop Kinepolis Euroborg gebracht, om samen te genieten van een leuke animatiefilm. Aansluitend staat er nog het nodige op de planning, het exacte programma van deze dag is voor de kinderen (en hun ouders) echter nog een verrassing.

Quiet

Quiet Groningen zet zich in voor mensen in armoedesituaties in Groningen. Zij brengen armoede onder de aandacht door onder andere op lokaal niveau solidariteit te stimuleren en saamhorigheid te bevorderen. Door middel van kleine inspanningen willen zij mensen het gevoel geven dat ze gezien en gehoord worden en dat er begrip is voor hun problemen. Naast het aanbieden van verschillende producten en diensten, zorgen zij er ook voor dat deelname aan culturele activiteiten mogelijk gemaakt wordt.