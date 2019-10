Noordhoff brengt nu ook managementboeken uit

De boeken zijn speciaal bedoeld voor professionals die zich willen verbreden en verdiepen, aldus Noordhoff. Van managers en beleidsmakers tot consultants en ondernemers.



De eerste drie boeken zijn sinds donderdag verkrijgbaar.



Noordhoff Business is onderdeel van Noordhoff; dé kennispartner van leergierig Nederland. Het Groningse bedrijf is de grootste aanbieder van leermiddelen – en oplossingen voor het onderwijs en daarnaast bekend van De Bosatlas. Met Noordhoff Business wil Noordhoff de kennis die zij in huis heeft ook toegankelijk maken voor de zakelijke professional. De omslagen van de boeken zijn ontworpen door Jelle F. Post