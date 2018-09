Noorden vooraan in strijd tegen Cybercriminaliteit

In Groningen en Friesland gaan tientallen bedrijven en instellingen samenwerken om cybercriminaliteit te voorkomen. Een opmerkelijk plan om in het Noorden te werken aan een betere cyberweerbaarheid, is goedgekeurd door het Rijk. Daardoor kan de bestrijding van cybercriminaliteit een nieuw specialisme worden in het Noorden.

Het Digital Trust Center, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maakte vandaag bekend dat een plan van Samenwerkingsverband Cyberweerbaarheid Noord-Nederland is goedgekeurd en het consortium gebruik mag maken van de subsidieregeling voor het stimuleren van regionale en sectorspecifieke samenwerkingsverbanden op het gebied van digitaal ondernemen. Daarmee gaat het samenwerkingsverband nu officieel van start.

Aanleiding



De economische omgeving van Noord-Nederland kent veel jonge, innovatieve ICT en ICT-gerelateerde bedrijven. De steeds verder toenemende digitalisering (leidend tot nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg, veiligheid, energie, agro, etc.) biedt voor Noord-Nederland grote kansen, maar vraagt ook om maatregelen tegen de toenemende risico’s van cyberdreigingen. Feit is dat veel (mkb-)ondernemers zich nog nauwelijks bewust zijn van deze dreigingen. Hun ICT-infrastructuur is vaak onvoldoende beveiligd en het ontbreekt hun aan kennis en middelen om de beveiliging te verbeteren en bij cyberaanvallen adequaat te reageren.

Stichting Cyber Security Centrum Noord-Nederland



Een groot aantal organisaties beseft dat samenwerking bijdraagt aan een betere weerbaarheid. Om die samenwerking meer te formaliseren, is er in zowel Groningen als Friesland een stichting opgericht ter vergroting van de weerbaarheid: de Stichting Cyber Safety Noord-Nederland (Friesland) en de Stichting Cyber Security Centrum Noord-Nederland (Groningen).

Bij beide stichtingen zijn samen zo’n zestig bedrijven/organisaties aangesloten. De stichtingen hebben recent de krachten gebundeld en vormen samen met zes andere partijen – DataDiensten Fryslân, De Friesland Zorgverzekeraar, Connect.frl., Bedrijvenvereniging West (Groningen), Samenwerking Noord en Provincie Groningen – het samenwerkingsverband Cyberweerbaarheid Noord-Nederland. Doel is bij te dragen aan de bewustwording van het gevaar van cybercriminaliteit en samen met de ondernemers in Noord-Nederland te werken aan een betere cyberweerbaarheid.



Het samenwerkingsverband vormt de opstap tot het in 2020 op te richten Cyber Security Expertise Centrum Noord (CSECN). De bedoeling is dat dit centrum, met vestigingen in Friesland en Groningen, uitgroeit tot een van de belangrijkste landelijke expertisecentra op het gebied van cybersecurity en daarmee een actieve bijdrage levert aan de Nederlandse Cybersecurity Agenda.

Voorwaarde voor veiligheid en continuïteit

Fred Hassert, voorzitter Samenwerking Noord en manager Finance & Control van de provincie Groningen: “Omdat alles tegenwoordig digitaal is en wij daar als mens een belangrijke rol in spelen, is cybersafety een belangrijk uitgangspunt en een basisvoorwaarde voor het waarborgen van veiligheid en continuïteit als het gaat om de Noord-Nederlandse economie.”

Else Maria van der Meulen, voorzitter Stichting Cyber Safety Noord-Nederland en directeur DataDiensten Fryslân, voegt daaraan toe om die reden erg blij te zijn met de toegekende subsidie. “Het is een mooie stimulans om de gestarte ontwikkelingen in de noordelijke provincies met elkaar te versnellen en uit te breiden. Want actie op het gebied van cybersafety is inderdaad broodnodig.”





Foto: Computer Cybercrime