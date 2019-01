Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland: minister Hoekstra, Janine Abbring en uitreiking Langmanprijs

Op woensdag 9 januari 2019 komt bestuurlijk en ondernemend Noord-Nederland bijeen tijdens de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland in MartiniPlaza. Op de 2019-editie is onder meer minister van Financiën Wopke Hoekstra te gast en reikt initiatiefnemer Stichting Noord-Nederland& de Langmanprijs uit.

De Langmanprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instantie die ‘grenzeloos denkt, handelt, bestuurt, onderneemt en daarmee impulsen geeft aan de Noordelijke opinievorming en/of economische ontwikkeling.’



Voorafgaand aan de uitreiking van de uitreiking wordt er gesproken over het thema ‘Vuur is waar je het creëert’. Onder meer Janine Abbring (presentatrice van onder meer Zomergasten en winnares van de Sonja Barend Award), Ingrid Faber (CEO van Pooling Partners) en minister van Financiën Wopke Hoekstra zullen hierover en over andere onderwerpen het gesprek aangaan.



De 800 ondernemers in de zaal worden vertegenwoordigd door vier boxheren, gebaseerd op de tafelheer en -dames van de Wereld Draait Door. De boxheren zijn de meest recente winnaars van de vier noordelijke ondernemersprijzen: Joost Paques (Paques, Friese Onderneming van het Jaar), Harm Koopman (Koopman Logistics, Groninger Ondernemingsprijs 2018), Frits Muysson (Vepa, Drentse Onderneming van het Jaar) en Jan Harmen Akkerman (TanQyou, Jonge Ondernemingsprijs 2018).



Het programma van de Nieuwjaarsreceptie start om 19.30 uur en eindigt om 23.00 uur. aanmelden kan via www.nieuwjaarsreceptienn.nl.