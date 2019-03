Nieuwe platform vol inspirerende bijeenkomsten, masterclasses en trainingen: Groninger Ondernemers Academy

Ondernemers in Groningen, medewerkers van bedrijven en zelfstandigen die zich verder ontwikkelen of verdiepen in actuele onderwerpen kunnen voortaan een kijkje nemen op een bijzondere website. Die van de Groninger Ondernemers Academy. Deze biedt een uitvoerig overzicht van verschillende inspirerende bijeenkomsten, masterclasses en praktische trainingen in Groningen die kosteloos worden aangeboden.

Als vervolg op de in 2016 gelanceerde Groninger Retail Academy is de website www.groningerondernemersacademy.nl live gegaan. Een platform van waaruit opnieuw vele verschillende inspirerende bijeenkomsten, masterclasses en praktische trainingen kosteloos worden aangeboden.

Niet alleen voor de detailhandel, maar vanaf vandaag ook voor de horeca, vrijetijdsector en overige branches (MKB). “Door de verdergaande samenwerking met partijen in onder andere de horeca en vrijetijdsector enerzijds en de ambities die we met z’n allen hebben voor de stad Groningen anderzijds, merkten we eind vorig jaar al dat we toe waren aan een volgende stap”, aldus Erwin Mulder. Hij was namens oa. de GCC en Bedrijvenvereniging WEST in de afgelopen jaren al verantwoordelijk voor de organisatie van de vele bijeenkomsten die vanuit de Groninger Retail Academy werden aangeboden.

In 2019 staan op dit moment al 20 bijeenkomsten geprogrammeerd en dat aantal zal nog toenemen. In de komende periode wordt de website verder aangevuld en de verschillende bijeenkomsten verder geconcretiseerd. Op korte termijn staan de masterclass ‘Sociaal Ondernemen als groeikans voor je onderneming’ (17 april) en de cursus ‘Duits op de Werkvloer’ (8 mei) op het programma.

“We hopen dat ook in 2019 zoveel mogelijk mensen gebruik maken van de bijeenkomsten die worden aangeboden. Deelname is kosteloos, je doet kennis en inspiratie op en ontmoet collega’s uit het werkveld, voldoende redenen om je als ondernemer aan te melden”, aldus Mulder.

De Groninger Ondernemers Academy is een initiatief van de vier bedrijvenverenigingen en Marketing Groningen en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen en het Fonds Ondernemend Groningen.

(Archieffoto: noordelijke online-ondernemers).