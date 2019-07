Westerkwartier nieuw topcentrum voor Nederlandse paardensport?

‘Westerkwartier: Paardenkwartier’. Dat is de leuze waarmee ondernemers actief in de paardensector plannen presenteren om het westen van de provincie Groningen te ontwikkelen tot dé paardenregio van Nederland, en misschien zelfs wel van Europa. Handelsstallen, topruiters en stoeterijen hebben in het Westerkwartier de bijna perfecte omstandigheden voor de paardensport. Donderdag 11 juli is er een bijeenkomst.

Donderdag 11 juli organiseert de werkgroep Westerkwartier Paardenkwartier samen met de afdeling Paardenhouderij van LTO vanaf 19.30 uur in de Postwagen te Tolbert een bijeenkomst waarin Paardenwelzijn onderwerp van discussie is. “Wij verenigen in de regio Westerkwartier ondertussen bijna allen die met paarden bezig zijn. Willen wij draagvlak blijven houden dan begint dat met een open oog voor het welzijn van de paarden”, zegt voorzitter Sietse van Dellen van de werkgroep Westerkwartier Paardenkwartier.

Henk Hulshof, voorzitter van LTO-Noord afd. Westerkwartier heeft gezien dat de paardenhouderij zich in zijn regio heeft ontwikkeld van een hobby tot een professionele bedrijfstak die van toenemende economische betekenis is.

“In het Westerkwartier zijn veel kleinschalige landbouwbedrijven te vinden en veel van die bedrijven lenen zich er bij uitstek voor om als de boer geen opvolger heeft gecontinueerd te worden als een hippische onderneming. Handelsstallen, topruiters en stoeterijen vinden in deze regio de perfecte locatie mede omdat er in Tolbert een topsportlocatie te vinden is. Een andere reden is dat de prijzen van de landbouwgronden nog niet tot extreme hoogte zijn gestegen. Deze bedrijven passen perfect in het kleinschalige coulisselandschap van het Westerkwartier”, aldus Hulshof.

Sietse van Dellen ziet het belang in van een bijeenkomst waarin paardenwelzijn centraal staat. “Wil iemand de hippische wereld faciliteren dan is het goed om te weten dat het stallen van paarden in stands voltooid verleden tijd is. Paardenboxen bouwen? Dan is het goed om te weten dat boxen minimale afmetingen hebben. Werd vroeger veel prikkeldraad gebruikt om paarden in de weide te houden dan is ook dat een gepasseerd station. Nog steeds worden tientallen paarden per jaar bij de dierenklinieken gebracht met de meest verschrikkelijke verwondingen omdat ze in het draad hebben gezeten. Een ander probleem is de bestrijding van het Jacobskruiskruid. Dit kruid is de afgelopen jaar veel uitgezaaid maar is in gedroogde vorm dodelijk voor het paard”, vertelt Van Dellen.

Onder de sprekers ook dr. Kathalijne Visser die als de deskundige par excellence geldt in Nederland als het gaat om paardenwelzijn. Ook zal uitleg worden gegeven over de mogelijkheid een scan van de hippische onderneming te laten maken. Uit die scan wordt niet alleen duidelijk hoe het welzijn van het paard wordt op dat moment wordt gediend maar ook welke verbeterpunten er zijn. Ook wordt aandacht besteed hoe de hippische sector de hobbystatus is ontgroeid en dat deze sector commerciële uitdagingen biedt.