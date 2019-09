Netwerkclub JCC zoekt ambitieuze en ondernemende young professionals

Tijdens de borrel, die om 20.00 uur begint, kun je kennis maken met de JCC en het verenigingsprogramma. Denk hierbij bijvoorbeeld aan interessante lezingen, innovatieve bedrijfsbezoeken, actieve sportactiviteiten, een groots gala, een rally en gezellige netwerkborrels. De JCC is gelieerd aan de Commercieele Club Groningen.



Onder de leden van de JCC zijn ondernemers, advocaten, communicatiemedewerkers, ICT'ers, accountmanagers en ga zo maar door. Allemaal zijn ze hoger opgeleid en werken of wonen in Groningen. De vereniging is een plek waar ze kunnen netwerken en waar de leden hun kennis delen. Via de JCC kom je daarnaast ook in contact met het bedrijfsleven en (semi)-overheden.



Ben je tussen de 24 en 38 jaar, heb je een HBO- of universitaire opleiding afgerond en wil je kijken of de JCC bij jou past? Kijk hier voor meer informatie op de site van de JCC en meld je dan aan voor deze kennismakingsborrel via NLD@jcc-groningen.nl. Barracuda Social Club zit aan het Schuitendiep 48.