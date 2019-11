Metaalunie zet vrijdag samen met provincie en gemeente ondernemers MKB-metaal in het zonnetje

Ook dit jaar staat de derde vrijdag van november in het teken van het ondernemerschap op de ‘Dag van de ondernemer’. In 2016 uitgeroepen door MKB-Nederland en bedoeld om ondernemers in het zonnetje te zetten, is deze dag inmiddels uitgegroeid tot een heuse traditie. Koninklijke Metaalunie heeft zich aangesloten bij dit initiatief en organiseert op de ‘Dag van de Ondernemer’ vrijdag 15 november talrijke activiteiten die mkb-metaalondernemers en hun bedrijven extra waardering geven.