Met de Campus Trail fit de zomer uit!

20 gebouwen op 20 september

Nog iets meer dan 2 maanden wachten en dan is het zo ver: de derde editie van de Campus Trail. Op 20 september openen de gebouwen op Campus Groningen weer op sportieve wijze de deuren. En de teaser van de komende editie laat zien dat het dit jaar een echte uitdaging gaat worden, met veel nieuwe locaties aan de route.



“Zodra de datum voor de Campus Trail in 2019 bekend werd, hebben wij contact gezocht om Brasserie Zernike ook aan te melden als locatie om doorheen te lopen. Het is een prachtig evenement om de campusbewoners en omwonenden letterlijk een kijkje bij ons in de keuken te geven. En natuurlijk zullen we de deelnemers trakteren op een frisse versnapering, zodat ze daarna met nieuwe energie de Campus Trail kunnen voltooien”, zegt Brigitte Hofstee, eigenaar Brasserie Zernike.



Inschrijven

Op 20 september staan deelnemers vanaf 15.30 uur aan de start bij het Avebe Innovatiecentrum op de Zernike Campus. De inschrijving is reeds geopend en loopt via de website van Campus Groningen. De startbewijzen kosten €14,50 per persoon. Ben je student? Vul dan je studentnummer in en ontvang €5-, korting. Samen starten met een (bedrijven)team? Dat is ook mogelijk! Neem dan contact op via amber@campusgroningen.nl