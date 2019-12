Martini Ziekenhuis gaat in zee met alle zorgverzekeraars

Bestuursvoorzitter Hans Feenstra is content met de ondertekeningen. “Goede afspraken met zorgverzekeraars zijn van groot belang voor de continuïteit van de zorg in onze regio. Het is daarom nu meer dan ooit belangrijk om reële afspraken te maken. De vraag naar zorg stijgt. Dat vraagt om creativiteit en wendbaarheid in de hele zorgsector.”

De afspraken voor meerdere jaren met Menzis en Zilveren Kruis lopen nog. Gesprekken over de periode na 2021 zijn al aan de gang. “Ik ben groot voorstander van dit type afspraken. Er is meer afstemming over strategie van het ziekenhuis en de kwaliteit van zorg voor de patiënten in de regio”, zegt Feenstra. “Wij willen garant staan voor toegankelijke zorg voor alle inwoners in ons kerngebied en daarbuiten als het gaat om onze topklinische zorg. Jaarlijks onderhandelen over contracten met daarin onderhandelingen over kosten en aantallen behandelingen mogen misschien de prijs drukken, maar levert ook onzekerheid op voor zowel patiënten als ziekenhuizen.”