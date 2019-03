Maripaangroep in Groningen wil met Jumbo-filialen naar 20 miljoen bezoekers in 2020

De Maripaan-groep, eigenaar van vijftien Jumbo-filialen, waaronder de Jumbo-foodmarkt in de Euroborg, wil het aantal bezoekers in 2020 laten groeien van twaalf miljoen tot twintig miljoen per jaar. Tegelijkertijd wil het tien procent minder verspilling realiseren. Dat vertelden de eigenaren van de Maripaangroep maandagmiddag aan leden van de Commercieele Club Groningen . Deze club organiseerde een werkbezoek aan de Jumbo Foodmarkt in de Euroborg, een bezoek waar zeer grote belangstelling voor bleek te bestaan.

Ondernemers als inspiratiebron voor andere ondernemers. Dat was maandag zeker het geval bij een bedrijfsbezoek van leden van de Commercieele Club Groningen aan de Foodmarkt van Jumbo in de Euroborg in Groningen. Bijna zeventig leden van die Commercieele Club waren afgekomen op de inleiding die werd gegeven door de franchise-nemers/eigenaren van de Jumbo Foodmarkt in Groningen: Anrico Maat en Paul Papo.

Dit ondernemersduo vertelde het bijna duizelingwekkende verhaal van hoe zij in 2002 hun eerste Jumbo vestiging openden in Groningen. Inmiddels hebben ze hun activiteiten ondergebracht in de Maripaangroep, waar vijftien Jumbo-filialen in het Noorden onder vallen, met in totaal 2300 medewerkers. Deze Maripaangroep is daarmee een van de grootste particuliere werkgevers in het Noorden.

De Commercieele Club Groningen – een hetwerkvereniging van ondernemers, managers, bestuurders en ondernemende Groningers – organiseert eens per maand een bedrijfsbezoek aan Groningse bedrijven. De deelnemers krijgen dan een kijkje in de keuken van het te bezoeken bedrijf, kunnen inspiratie opdoen en kunnen elkaar door te netwerken beter leren kennen.

Eigenaren Anrico Maat en Paul Papo gaven er een zeer uitvoerige uitleg over de bedrijfsvoering van de Jumbo Foodmarkt. Maat en Papo hebben hun activiteiten gebundeld in de Maripaan Groep. De twee ondernemers begonnen hun samenwerking in 2001. Een jaar later openden zij de eerste Jumbo supermarkt -Jumbo Ciboga - in het centrum van Groningen. Daarna volgden al snel Jumbo Drachten en Jumbo Euroborg.

Het hoofdkantoor van hun snel groeiende bedrijf was jarenlang gevestigd in Drachten, maar werd vorig jaar verplaatst naar de voormalige graansilo op de kop van de Oosterpoort.

Voor de stad-Groningse economie is de Maripaan-groep inmiddels een zeer belangrijk bedrijf. Het bedrijf in al haar vijftien Jumbo-filialen nu twaalf miljoen klanten per jaar, maar wil dat aantal in 2020 zien groeien tot twintig miljoen. ‘Het is ons gewaagde doel om in 2020 jaarlijks 20 miljoen klanten te kunnen bedienen en 10% minder verspilling te realiseren. Inmiddels zijn we hard op weg om dit doel te bereiken’, aldus de ondernemers.