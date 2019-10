Kunstmatige intelligentie centraal tijdens ‘event’ Groningen Digital Business Centre (GDBC)

Een goed bezet Van Swinderenhuys in het centrum van de stad Groningen was het decor voor het derde GDBC event. Deze keer met het thema 'AI en menselijk ongemak', een onderwerp dat volop leeft en de gemoederen bezighoudt, zo bleek deze dinsdagmiddag 29 oktober.

Tammo Bijmolt, hoogleraar Marketing aan de RUG en directeur GDBC trapte rond half vier af met de opening en een korte update omtrent het GDBC ruim anderhalf jaar na de start van het kenniscentrum op het gebied van digitale business en data analytics. Jarno Duursma, trendwatcher en allesbehalve een onbekende in Groningen en omstreken, nam vervolgens het stokje over van Bijmolt.

Een uur lang luisterde de zaal geboeid naar Duursma's relaas over Kunstmatige Intelligentie met alle bijbehorende voor- en nadelen, kansen en bedreigingen en technologische ontwikkelingen hieromheen. Direct na de presentatie van Duursma kwamen er al vele vragen en opmerkingen vanuit het talrijke en vooral betrokken publiek. Het onderwerp leefde volop bij de aanwezige onderzoekers, studenten, ondernemers en alumni van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Het was de eerste keer dat het GDBC haar event samen met de alumnivereniging organiseerde en gezien de opkomst van het aantal alumni een succes.

En de discussie ging even later in alle hevigheid door met deel twee van het programma, de paneldiscussie onder leiding van Bijmolt. Een interessante bezetting met Domenique van der Niet (tech-ondernemer van het bedrijf Humain'r), Jenny van Doorn (RUG hoogleraar Dienstenmarketing), Frido van Driem (FEB alumnus en werkzaam bij Newcraft) en Duursma met stellingen uit de zaal over onder andere morele aspecten en empathie in relatie tot kunstmatige intelligentie.

Even voor de klok van zes maakte gespreksleider Bijmolt een einde aan alle discussies waarna met de traditionele borrel het GDBC event afgesloten werd. Hoogleraar Bijmolt keek met een voldaan gevoel terug op zijn eerste event als directeur van het GDBC. "Mooie opkomst, volle zaal, interessante sprekers met daarna goede discussies, Deze sessie past helemaal in onze doelstellingen als GDBC. Hier staat een tevreden directeur." Ook key-note spreker Jarno Duursma had zich prima vermaakt deze middag: 'Ja absoluut. Prima geregeld en veel tevreden geluiden gehoord!"