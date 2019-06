Koning Willem-Alexander opent waterstofinstallatie in provincie Groningen

Koning Willem-Alexander heeft in de provincie Groningen een ‘groene waterstofinstallatie’’ van Gasunie in Veendam geopend.

Het betreft de groene waterstofinstallatie HyStock van Gasunie.

De waterstofinstallatie zal duurzame (zonne-)energie en groene stroom van het net gebruiken om water om te zetten in waterstof en zuurstof.

De waterstofinstallatie van HyStock zet 1 Megawatt duurzame stroom om in groene waterstof. Het is daarmee het eerste project dat dit proces op grote schaal kan toepassen.

Het uiteindelijke doel van Gasunie is om waterstof in de nabije toekomst grootschalig en economisch rendabel op te slaan in ondergrondse gasopslagen van Gasunie’s EnergyStock*. Zo kan het gebruikt worden als duurzame energiebron, ook op momenten dat zonne- en windenergie niet voorradig zijn.

Omdat waterstof naar verwachting gemakkelijk, betrouwbaar en betaalbaar in grote hoeveelheden kan worden getransporteerd en opgeslagen, kan het een grote rol spelen als schone energiedrager voor de industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving. Het omzetten van stroom naar waterstof is een manier om verwachte overschotten in duurzame stroom in de toekomst op de vangen. HyStock vormt het begin van een toekomstige waterstofmarkt en levert daarmee een bijdrage aan de doelstelling Nederland en Europa CO2-neutraal te maken.

