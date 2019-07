JC-Electronics gekozen tot beste praktijkopleider van Groningen

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft JC-Electronics verkozen tot Beste Leerbedrijf van de provincie Groningen in de categorie ‘Techniek en gebouwde omgeving’. Als provinciaal winnaar van de verkiezing 'Beste leerbedrijf en beste praktijkopleider 2019' maakt JC-Electronics nu kans om verkozen te worden tot Beste Leerbedrijf van Nederland!

Mbo-studenten volgen het praktijkgedeelte van hun opleiding bij een door SBB erkend leerbedrijf. Erkende leerbedrijven zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Door studenten te helpen opleiden, leveren zij een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap.



JC-Electronics leidt sinds 2012 mbo-studenten op. Op de werkvloer van het bedrijf ontwikkelen de studenten kennis, sociale vaardigheden en krijgen in-house mbo-scholing. Door sterk in te zetten op goede scholing en ondersteuning probeert JC-Electronics jongeren enthousiast te maken voor een prachtige carrière in de elektrotechniek. De toekenning van deze titel sterkt het bedrijf in deze overtuiging.



Opleidingscoördinator Cor Mulder is blij verrast met de prijs: “Wij vinden het belangrijk dat studenten bij ons leren in de praktijk en ook in ons bedrijf studeren omdat op deze wijze hybride onderwijs het meeste effect heeft. Niemand hoeft dus meer ergens heen, iedere deelnemer studeert, ontwikkelt kennis en ervaring aan dezelfde locatie zonder naar school te reizen. De effectiviteit neemt toe doordat tijdens de studie de praktijk er direct bij gepakt kan worden. Dit slingert de studielust behoorlijk aan: Studenten ‘balen’ niet van wiskunde maar vragen ernaar als instrument voor zowel de studie als de praktijk.”