Impuls voor kantorenpark Kranenburg en Hoogkerk dankzij park en markant kunstwerk

Dat staat in een intentieovereenkomst die gistermiddag in het wijkcentrum Hoogkerk werd ondertekend door wethouder Paul de Rook van Groningen, voorzitter Klaas Holtman van de Bedrijvenvereniging WEST en Els Zuidema, secretaris van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH).



Aanleiding voor de investeringen in het gebied is het feit dat veel van de er gevestigde bedrijven een herkenbaarder gebied wensen. De naamsbekendheid van Kranenburg is gering. Ook gaven veel medewerkers van bedrijven aan dat ze liever in de Groningse binnenstad zouden werken. En ook was er de wens voor een aantrekkelijker omgeving met meer groen.



In de overeenkomst is afgesproken dat WEST via het Fonds Ondernemend Groningen een bijdragen van 125.000 euro beschikbaar stelt voor de totstandkoming van het Kranenburgpark. WEST en VWH gaan met elkaar samenwerken voor de realisatie van het park en geven opdracht aan Donkergroen om een ontwerp en begroting te maken voor het park.



Kunstwerk

Om de bekendheid van Kranenburg te vergroten wordt er ook gewerkt aan de totstandkoming van een opvallend kunstwerk. Daar is een bedrag van 110.000 euro voor gereserveerd, om er voor te zorgen dat het een markant en modern beeld wordt nabij de rotonde. Het beeld zou mogelijk in oktober 2019 klaar kunnen zijn, en zal volgens Els Zuidema, ook voorzitter van de Kunstcommissie, hopelijk ook zorgen voor een moderne uitstraling waar ook de bevolking van Hoogkerk trots op kan zijn. Het beeld zal worden ontworpen door een kunstenaar aangesloten bij Kunstkring De Ploeg, en zal verleden, heden én toekomst van Hoogkerk moeten symboliseren.



Wethouder Paul de Rook vond het mooi dat het initiatief voor de investering in Kranenburg en voor de realisatie van het beeld lag bij de ondernemers en de wijkbewoners. ‘Wij zijn als gemeente wakker geschut door dit initiatief. Het is een mooi voorbeeld van hoe initiatieven ook uitstekend vanuit de wijken kunnen ontstaan, je hoeft niet altijd te wachten tot de gemeente iets bedenkt’, aldus De Rook.



De wethouder was ook blij met een bijdrage van het Fonds Ondernemend Groningen om de realisatie mede mogelijk te maken. ‘Mooi dat het Ondernemersfonds ook búiten het centrum van Groningen initiatieven ondersteunt.’