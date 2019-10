Horeca-ondernemers kunnen al vanaf eind dit jaar in ‘Merckt’

Bij de bouw van Merckt aan de Grote Markt is de aannemer bezig met het plaatsen van de prefab bogen op de begane grond. Afgelopen week waren de bogen langs de Poelestraat aan de beurt. In het gebouw komen zowel horecagelegenheden als woningen. In de kelder en op de begane grond verrijst een markthal. Het gebouw staat er al voor een groot deel, het afbouwen is begonnen. Denk aan het stucwerk, het plaatsen van installaties en het tegelwerk. Op het dak komen zonnepanelen. De verwachting is dat de horecaondernemer de markthal eind dit jaar kan inrichten. De bewoners van de appartementen krijgen begin 2020 hun huissleutels.



Volg de bouw van Merckt live via de bouwcam. Bron: Nieuwsbrief gemeente Groningen