Honderden ondernemers bij lezing Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra voor Commercieele Clubs

Pete Hoekstra, de 65-jaar geleden in Huize Tavenier in Groningen geboren huidige Amerikaanse ambassadeur van Amerika in Nedreland, heeft dinsdagavond een lezing gehouden voor de drie Noordelijke Commerciele Clubs.

Het was een bijzondere bijeenkomst omdat het niet vaak voorkomt dat ondernemers of andere leden van netwerkverenigingen bij elkaar komen. Maar eens in de twee jaar organiseert de Commercieele Club Groningen een ontmoeting met leden van partnerverenigingen: de CC Assen, en Friese Zaken uit Leeuwarden.

Pete Hoekstra werd door verslaggeefster Liselotte Schüren van het Dagblad van het Noorden uitvoerig ondervraagd in een met honderden ondernemers gevulde zaal van de oude Suikerfabriek op het Suikerunieterrein.

Volgens Pete Hoekstra kennen lang niet alle mensen in de Verenigde Staten Nederland. ‘Ik denk niet dat ze geneg weten van Nederland, want als ik in Washington kom wordt mij nog wel eens gevraagd: “Hoe is het in Denemarken?”

Na afloop konden de leden van de netwerkverenigingen onder het genot van een hapje en een drankje elkaar ontmoeten of nieuwe contacten leggen, in de hoop hun netwerk te vergroten en zo het zakendoen in het Noorden te vergemakkelijken.