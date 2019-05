Hoe belangrijk zijn de Scandinavische havens voor bedrijven in Groningen?

Ondernemers in- en om de Scandinavische havens in Groningen zijn van harte welkom op een informatiebijeenkomst van Bedrijvenvereniging Zuidoost op donderdag 13 juni. Daar worden de resultaten van een onderzoek bekend gemaakt. Leden van ZO kunnen zich tot 7 juni online via 'Mijn ZO' opgeven. Niet-leden kunnen zich per mail opgeven via ons secretariaat (info@bedrijvenvereniging-zo.nl)

Deze bijeenkomst heeft als thema's de resultaten van het onderzoek van Ecorys naar de huidige economische waarde van de Scandinavische Havens en het toekomstige belang voor de economisch ontwikkeling van de haven- en kadegebonden bedrijven in Groningen.

Belanghebbende ondernemers in en om de havens ontvangen persoonlijk van ZO een schriftelijke uitnodiging voor deze bijeenkomst bij Noorderpoort Euroborg.

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats bij Noorderpoort Euroborg, Boumaboulevard 113 in Groningen.