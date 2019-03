HEMA Groningen beste HEMA-vestiging van Nederland

De Groningen City Club – de vereniging voor ondernemers in de binnenstad – is blij met de overwinning. ‘Wij zijn natuurlijk als stad Groningen zeer trots dat we weer een prijswinnaar hebben: naast beste Winkelstraat van Nederland, beste cocktailbar hebben we in dit rijtje nui ook heyt beste filiaal. Uiteraard is ook de GCC bijzonder trots dat weer een van haar leden een prijs in ontvangst mag nemen. Dit zet de Stad wederom op de kaart.’