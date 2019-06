Hanzehogeschool in wereldwijde top 5 ondernemerschap

De Hanzehogeschool Groningen staat wereldwijd op de 5de plaats in de subcategorie ‘graduate companies’, oftewel bedrijven opgericht door alumni. Hiermee is de hogeschool een plaats gestegen ten opzichte van 2018. Dit blijkt uit de U-Multirank 2019 resultaten. In Nederland staat de Hanzehogeschool op nummer 1 voor dit onderdeel. De U-Multirank vergelijkt ruim 1700 universiteiten in 96 landen in verschillende categorieën.

De Hanzehogeschool laat weten trots te zijn op de ranking. "De Hanzehogeschool Groningen is op verschillende manieren bezig met ondernemerschap. Binnen het onderwijs, in praktijkgericht onderzoek maar ook door het ondersteunen van studentondernemers. Zo kunnen studenten deelnemen aan één van de negen minorprogramma’s op het gebied van ondernemerschap. De hogeschool biedt een associate degree ondernemen aan en studenten kunnen afstuderen op hun eigen bedrijf. Ook is er een topondernemersregeling voor talentvolle studentondernemers zodat zij studeren en ondernemen effectief kunnen combineren", aldus de hogeschool in een verklaring.



Regionale impact



Vanuit het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen werkt de Hanzehogeschool actief samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijs- en kennisinstellingen en overheidspartijen op het gebied van ondernemerschap. Er wordt vanuit één gezamenlijke visie gewerkt aan vragen vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven. Een belangrijke doelstelling is zorgen voor meer en betere ondernemers in de regio en daarbuiten.



U-Multirank brengt sinds 2014 ranglijsten uit met steun van de Europese Unie. De resultaten van 2019 zijn te vinden op www.umultirank.org.