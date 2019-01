Groningse wethouder Joost van Keulen leidt campagne ‘Formule 1 naar Assen’

De Groningse wethouder Joost van Keulen is de spreekbuis van een nieuwe campagne om er voor te zorgen dat de Formule 1 in 2020 niet in Zandvoort maar in Assen wordt verreden. Zowel Zandvoort als Assen azen op het organiseren van de autoraces, maar Zandvoort lijkt tot nu toe de meeste kans te maken.

Een initiatiefgroep met Groningse en Drentse ondernemers is een campagne gestart die er toe moet leiden dat ‘heel Nederland’ straks weet dat ook Assen in de race is voor de autoraces. Joost van Keulen, die in maart stopt als wethouder, zal de campagne leiden.

Volgens het Dagblad van het Noorden van zaterdag heeft Assen nog wel degelijk kans, omdat het circuit in Zandvoort nog lang niet klaar is. Er moeten nog miljoenen worden geïnvesteerd in aanpassingen. Volgens wethouder Van Keulen is het circuit in Assen er al wél klaar voor. Tot de groep ondernemers die het initiatief rond Assen steunen behoren Erik Meems (algemeen directeur Century Autogroep) en Hanneke Bruggeman, directeur van theater De Nieuwe Kolk in Sassen.

In maart zal het Formula One Management de knoop doorhakken en moeten beslissen of Zandvoort of Assen de begeerde plek krijgt op de Formule 1 kalender.