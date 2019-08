Groningse werkgevers werken samen om werkzoekenden te enthousiasmeren voor de horeca

Unieke kans om alle horecafacetten te leren



“Het mooie van het Horeca Traineeship is dat kandidaten op kosten van Werk in Zicht, Martini Hotel Group en De Drie Gezusters een complete opleiding met branchecertificaten krijgen. Je wordt niet alleen opgeleid tot volwaardig bedieningsmedewerker, je leert ook hoe je een professionele cappuccino maakt en hoe je klanten op een gastvrije manier benadert. Het traineeship is een unieke kans voor werkzoekenden om een trainingsprogramma te volgen waarbij je breed inzetbaar wordt gemaakt voor werken in de horeca”, vertelt Rudi Boer, floormanager bij De Drie Gezusters, enthousiast.



Ook Christopher Weening, HR-adviseur Martini Hotel Group, is erg blij met deze Groningse samenwerking. “Met dit initiatief willen wij nieuwe medewerkers enthousiast maken voor een baan in de horeca. Vaak heb je maar een korte inwerkperiode voordat je aan de slag gaat in de vrijetijdssector, terwijl het zo belangrijk is dat het stukje gastvrijheid ook wordt meegenomen bij het inwerken. Met dit traineeship nemen we juist de tijd om de kandidaten tot echte horecaprofessionals op te leiden door ze goed te begeleiden en goede tips en trucs mee te geven.”



Werkzoekenden enthousiasmeren voor de horeca



Met het Horeca Traineeship willen de twee grote horecagelegenheden in Groningen niet alleen nieuwe collega’s aantrekken, maar vooral de horecabranche als werkgever goed op de kaart zetten. Dit is volgens Jorrit Gall, accountmanager bij Werk in Zicht hard nodig om de juiste mensen aan te trekken. “In Groningen groeit de horeca. Alleen in Groningen-stad verwachten we het komende jaar al meer dan 400 extra arbeidsplaatsen. Dit biedt kansen voor werkzoekenden die nu zonder baan zitten. Daarom hebben we dit Horeca Traineeship ontwikkeld met twee mooie Groningse horecabedrijven, die beide staan voor goed werkgeverschap. Naast de bekende BaanBorrels willen we met dit initiatief werkzoekenden enthousiasmeren voor de horeca en laten zien dat de horeca voor iedereen kansen biedt op een mooie toekomst met een goede baan.



100.000 vacatures per jaar in de horeca



Nederlanders bezoeken steeds vaker restaurants, cafés en hotels. Ook bezoeken meer buitenlandse toeristen ons land. De vraag naar horecamedewerkers is enorm gegroeid. UWV verwacht landelijk in 2019 en 2020 ruim 100.000 vacatures per jaar. Ter vergelijking: in 2014 ontstonden nog 64.000 vacatures. Ook in Groningen voelen ondernemers deze krapte op de arbeidsmarkt. Dat is de aanleiding om de Horeca Traineeship Groningen te organiseren. Momenteel staan er in Groningen 227 vacatures open voor horecaberoepen, waarvan de meeste voor kelners en barpersoneel. Moeilijk vervulbare vacatures zijn er in de horeca vooral voor medewerkers bediening horeca en zelfstandig werkende koks. In mindere mate geldt dit ook voor basiskoks, barpersoneel en huishoudelijk medewerkers.

Aanmelden?

Interesse in het Horeca Traineeship? Speciaal voor werkzoekenden wordt een Meet & Greet georganiseerd op 17 september, vanaf 10:00 uur bij de Drie Gezusters in Groningen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.kansrijkberoep.nl/horecatrainee en ontvangen direct meer informatie.