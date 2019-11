Groningse start-up Envitron ontwikkelt slim kastje voor voordeliger energiegebruik

Energie slimmer inzetten. Dat is in het heel kort wat de Groningse startup Envitron doet. Iets langer: Envitron helpt de energietransitie te versnellen en de leefomgeving te verduurzamen. Met een combinatie van hard- en software. Dat meldt Northern Knowlegde , een organisatie die werkt aan de optimale benutting van kennis uit de noordelijke kennisinstellingen.

Van daaruit vindt de informatie haar weg naar de Envi.cloud, waar het slimme denkwerk plaats vindt. Het resultaat: exact inzicht in wat hoeveel van welke energie kost, suggesties om het gebruik te verminderen of zelfs volautomatische inregeling van dat energiegebruik. Niet gek voor een ideetje dat vijf jaar geleden ontstond op een zeilboot.

Een kastje ter grootte van een klein koektrommeltje. In een mooi, blauw design. Bijna zonde om het op te hangen in de meterkast, maar dat is toch wat er gebeurt met de Envi.base. Het kastje is het knooppunt, de gateway die Envitron inzet om verschillende data over energiestromen te bundelen.

,,Ik zie de Envi.base als een vertaalbox’’, zegt commercieel directeur Rein Schuil. ,,Je moet maar eens kijken wat een energiestromen er allemaal in en uit een huis gaan. Gasleidingen, stroomkabels, je cv-ketel, een warmtepomp misschien, oplaadpunt voor een auto, zonnepanelen, van alles. Al die stromen spreken hun eigen taal. In de Envi.base maken we daar één type data van dat in de cloud geanalyseerd kan worden.’’

Van cloud tot printplaat

Envitron toont alle inzichten die zo worden verkregen overzichtelijk op een ook al zelf gebouwd dashboard. En zo zie je in een oogopslag dat die vriezer wel heel veel energie vergt, of dat de verwarming overdag in een slaapkamer aan staat, terwijl daar niemand is. ,,Dat is op particulier niveau. Wij willen grote stappen maken en richten ons daarom eerst op woningcorporaties, technische dienstverleners, energie-adviseurs. Maar we kunnen ons zeker voorstellen dat het straks doodnormaal is dat iedereen thuis ons kastje heeft hangen.’’

